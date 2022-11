Must oktoober: Saunumi käive langes

«Keriste ja keriste lisade müük oktoobris aastaga vähenes. Peamisteks põhjusteks on Euroopa saunaturu üldine jahenemine ning partnerite soov laovarusid vähendada. Tellimusi tuleb jätkuvalt pea kõikidelt meie koostööpartneritelt, ent tellimused on väiksemad kui mullu. Samuti on Eesti müük kesisem aasta tagusega võrreldes,» kommenteeris Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal.