PRFoods süvendas kahjumit, firma plaanib uusi kärpeid

PRFoodsi juhtkond teatas börsile, et nende 2021/2022 majandusaasta tõi kaasa suuremad muutused ettevõtte struktuuris. Võõrandati püsivalt kahjumlik Soome üksus, Heimon Kala Oy. «Sellega seoses kandis PRFoods erakordset kahjumit 2,3 miljonit eurot, selgitas PRFoodsi juht Indrek Kasela. Peale majandusaasta lõppu võõrandati ka Överumans Fisk AB.

Kasela rõhutas, et ettevõtte laenukoormus on pärast äriüksuste müüki oluliselt vähenenud. Alles jäävad võlakohustused on seotud Maaelu Sihtasutuse laenudega ning võlakirjadega. Kõik ülejäänud pankadega seotud olulised laenu- ja liisingulepingud on lõpetatud.

Grupi jätkusuutlikkus on Kasela sõnul tagatud paranenud majandustulemustega – alanud majandusaastal on juba kasumlik nii Ühendkuningriigi üksus kui kalakasvatus. Eestis toimuva kalatöötlemise tulemused on samad, mis eelmine aasta samal ajal, kuid seoses oluliselt vähenenud kulubaasiga, eeldab juhtkond kasumlikkuse taastumist ka Saare Kala Tootmine OÜ-s.

Kasela viitas, et ümberstruktureerimine ei pruugi olla lõppenud: börsiteatest leiab lause «PRFoods võib võõrandada täiendavalt olulisi varasid, tagamaks võlakohustuste lunastamist seoses muutunud majandustegevusega».

Eesti kalakasvatuste osa väljaarendamine peaks Kasela hinnangul tagama pikaajalise kasumlikkuse grupile, mis võimaldab ka olemasoleva struktuuriga teenindada laenukoormust.

Grupi kulude kasv on firma andmetel suudetud suures mahus edasi kanda lõpptoodete hinda. Samuti kasutab ettevõte taastuvenergiat, mis osaliselt võimaldab olla Eesti üksusel sõltumatu energiakandjate hindadest. Samuti on väga energiaefektiivne kalakasvatus, kuna puudub vajadus väliste energiakandjate kasutamiseks meres asuvate sumpade käitlemisel.