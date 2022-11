Inbanki kasum enam kui kolmekordistus

Turgude lõikes kasvas Baltikumi äriüksuse müügimaht möödunud kvartalis 91,8 miljoni euroni. Kõrgemate intresside ja nõrgeneva valuuta keskkonnas on Poola müük stabiliseerunud kvartaalsele 53,1 miljoni euro tasemele, mis on parim tulemus alates 2022. aasta algusest. Kolmandas kvartalis alustas äritegevust ka Inbanki Tšehhi filiaal, kus sõlmiti esimesed kliendilepingud.

Põldoja tõdes, et kuigi Inbanki finantstulemused näitavad kasvu, on väliskeskkond jätkuvalt keeruline. «Inflatsioon Balti riikides on Euroopa kõrgeim ja Poola intressimäärade tasemed püstitavad uusi rekordeid. Majanduslanguse risk on selgelt kasvanud ning järgmistel kuudel peab navigeerima oluliselt keerulisemas keskkonnas,» nentis Inbanki tegevjuht.