Aktsiad langevad enne oodatavat Fed-i intressitõusu

Wall Streetil langes Dow keskpäevasel kauplemisel 0,2%, samal ajal kui laiapõhjaline S&P 500 langes 0,6% ja tehnoloogiarikas Nasdaq langes 1,1%.

Londoni aktsiad langesid 0,6%, kuna Inglismaa keskpank ootab samuti järjekordset suurt intressimäärade tõstmist.

Eurotsoonis langesid Frankfurti ja Pariisi börsid pärast euroala nõrku töötleva tööstuse uuringu andmeid ja Saksamaa ekspordi langust.

«Kõik silmad on suunatud keskpankadele mõlemal pool Atlandi ookeani, kuna nii USA Föderaalreserv kui ka Inglise keskpank valmistuvad järgmise 24 tunni jooksul langetama oma intressimäärade otsuseid,» ütles AJ Belli investeerimisdirektor Russ Mould.

Keskpangad üle maailma on sel aastal tõstnud laenukulusid, et ohjeldada inflatsiooni, mis on tõusnud kõrgete energiakulude tõttu, mis on tingitud Venemaa sõjast Ukrainaga.

Majandusteadlased kardavad, et intressimäärade tõus põhjustab ülemaailmse majanduslanguse, sest see suurendab eraisikute ja ettevõtete laenude tagasimaksmist, mis vähendab tarbijate kulutusi ja investeeringuid.

USA intressimäära vihjed

Kolmapäevast Fed-i otsust ootavad kauplejad pikisilmi, lootes ametnike vihjet, et nad on valmis rahapoliitika karmistamise kiirust leevendama.

«Investorid ootavad Föderaalreservilt vihjeid intressimäärade tõstmise tee kohta ja seniks on turgudel veidi ettevaatlikum meeleolu,» ütles Hargreaves Lansdowni analüütik Susannah Streeter.

«Neljas järjestikune 75 baaspunkti tõstmine ei üllata kedagi, kuid põhiküsimus on, kas Fed annab detsembris ja järgmistel kohtumistel märku, et ta on valmis pöörduma vähem piiravale hoiakule,» ütles City Indexi ja FOREX.comi turuanalüütik Fawad Razaqzada.

Vihjed, et Fed võib võtta jala gaasi pedaalilt ära, kuna maailma suurim majandus näitab aeglustumise märke, on aidanud kaasa riskivarade rallile juba rohkem kui nädala jooksul.

Kuid see ralli aeglustus teisipäeval pärast seda, kui andmed näitasid, et avatud töökohtade arv kasvas, samas kui muud avaldatud numbrid näitasid, et tootmissektor ei esinenud eelmisel kuul nii halvasti kui eeldati.