USA aktsiad kukkusid pärast Fed-i intressimäära tõstmist

Kuid peamised indeksid kukkusid pressikonverentsi ajal punasesse, kui Fedi esimees Jerome Powell andis märku, et ees ootab veel rohkem intressitõuse, öeldes, et on «väga ennatlik» arutada intressitõusude peatamist ja et ta ei usu, et keskpank on «liialt pingutanud».