Laevandusgigant Mærsk näeb tulevikku süngetes toonides

«Siiski on selge, et kaubaveohinnad on saavutanud tipptaseme ja hakkasid kvartali jooksul normaliseeruma, mis on tingitud nii vähenevast nõudlusest kui ka tarneahela ülekoormuse leevendumisest,» ütles Mærski tegevjuht Søren Skou oma avalduses.