USA föderaalreserv tõstis taas järsult intressimäära

Föderaalreserv tõstis kolmapäeval ootuspäraselt taas järsult intressimäärasid, mille eesmärk on jahutada kuuma inflatsiooni, mis on muutunud veelgi olulisemaks teemaks seoses USA vahevalimiste eelse poliitilise keeristormiga. Kuna kõrge inflatsioon pigistab kõiki Ameerika perekondi, seisab president Joe Biden silmitsi võitlusega, et vältida kontrolli kaotamist kongressi mõlema koja üle.

Fedi tänavused agressiivsed intressimäärade tõstmised ei ole seni hinnale märgatavat mõju avaldanud, kuid suurendavad ohtu, et USA majandus võib langeda majandussurutisesse, isegi kui tööturg on endiselt tugev.

USA keskpank tõstis kolmapäeval laenu baasintressimäära 0,75 protsendipunkti võrra, mis on juba neljas sellise suurusega tõstmine järjest ja kuues tõstmine käesoleval aastal, et ohjeldada inflatsiooni, mida ei ole nähtud alates 1980ndatest aastatest.

Poliitikat kujundav Föderaalne Avatud Turu Komitee (FOMC) andis märku, et hinnatõusu ohjeldamiseks on vaja rohkem tõstmisi, kuid tulevaste sammude tempo üle otsustamisel kaalutakse mõju majandusele, mis avab võimaluse, et järgnevatel kuudel võetakse väiksemaid samme.

Viimane kolme neljandiku protsendipunkti suurune tõstmine viib laenuintressimäära 3,75-4,0 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta jaanuarist.

Oma kahepäevase poliitilise kohtumise lõpus tehtud avalduses ütles USA keskpank, et rohkem intressimäärade tõstmisi on «asjakohane», et saavutada «piisavalt piirav» tase inflatsiooni ohjeldamiseks.