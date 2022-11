Väiksem toodang, krõbedam hind – Enefit Green tegi superkvartali

Enefit Green teatas, et kolmandas kvartalis kasvasid ettevõtte äritulud 66% 60,3 miljoni euroni. Kulumieelne ärikasum paisus 28% 32,7 miljoni euroni, kuid eriti head edasiminekut näitas puhaskasum. Puhaskasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 50% 22,9 miljoni euroni. See on 0,09 eurot aktsia kohta.

Tuludesse sisse vaadates selgus, et müügitulu ise oli 57,3 miljonit eurot, mida on 90% rohkem kui aasta varem. Kolm miljonit eurot tuli lisa taastuvenergiatoetustest. Sealjuures kirjutas ettevõte börsiteates, et 14,5 miljonit eurot lisaraha tuli tänu varasemast kõrgemale elektrihinnale. Samuti tasandas Iru elektrijaama seisakust tingitud väiksemat soojatootmist soojusenergia hinna kerkimine 23%.

Kui rahamaht kasvas, siis tootmismahud ise kiratsesid: elektrienergiat toodeti 24% vähem kui aasta tagasi, soojusenergiat aga 32% vähem kui aasta tagasi. Pisut kasvas pelletite tootmine.

Kasum kasvas hoolimata suurenenud kulupoolest: muutuvkulud ksavasid aastaga 6,2 miljonit eurot, mis oli tingitud eelkõige biomassi ja elektri ostuhinna kerkimisest, aga mitte ainult. Selgub, et Enefit Green on ühe ärisuuna seisma pannud:«Muutuvkulusid suurendas ka laovarude müük, mis oli seotud „võtmed kätte“ päikeseteenuse osutamisest loobumisega,» kommenteeriti börsiteates. Grupi püsikulud kasvasid 15% ehk 1,2 miljoni euro võrra.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles tulemusi kommenteerides, et Enefit Green jätkab kiire kasvu kursil, sest energiakriisi ainus pikaajaline lahendus on piisav kogus taastuvenergiat. «Seepärast soovib Enefit Green jõuda enne selle aasta lõppu täiendavate investeerimisotsusteni, mille kogumaht on üle 300 megavati,» ütles Kärmas.

«Kvartali tootmistulemusi mõjutasid kõige enam erakordselt madalad tuuleolud ja Iru koostootmisjaamas enne talvist kütteperioodi läbi viidud põhjalik remont. Panustasime maksimaalselt tuulikute hooldusse, et töökindlus oleks tuulelektri tootmise kõrgajal võimalikult hea,» lisas Kärmas.