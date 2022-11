Tallinna börsi ehitusfirmad kui öö ja päev: üks sipleb raskustes, teine tõi kasumi koju

Merko Ehituse aktsionärid lennutasid neljapäeva hommikul väärtpaberit enam kui 3%. Kui muidu on avalikkuse ees kõlanud hääled, et kinnisvarasektor jahtub, siis kolmandas kvartalis need jutud Merko Ehitust ei puudutanud: kasvasid müügitulu, kasum ja tellimuste portfell. Nordeconil langes pisut müügitulu ning süvenes kahjum.

Suurtellija hüppas alt

Nordeconi numbrid on üsna nutused: müügitulu kukkus kvartaliga protsendi jagu, 89,9 miljonile eurole. Mulluse kasumi asemel vaatab vastu 1,7 miljoni euro suurune kahjum (emaettevõtte aktsionäride osa kahjumist). Teostamata tööde maht kuivas 36%, vaba raha hulk enam kui 40%. Mis juhtus?

Nordecon toob selle selgituseks, miks kvartal lõpetati miinuses, kaks põhjendust. Esiteks rõhutas Nordecon, et nende ärikasum kasvas ja kontserni hoonete ja rajatiste tulemused erinevad oluliselt. Hoonete segmendi kohta ütles Nordecon, et nad suutsid isegi kasumlikkust parandada.

Probleem oli eelkõige rajatiste segmendis. Asi on selles, et Nordeconi jaoks on taristuehitus oluline valdkond ning siin on hakanud peamine tellija ehk riik rahakotiraudu koomale tõmbama.

«Kõrgete püsikuludega rajatiste segmendi tulemus ja müügitulu vähenemine on otseselt mõjutatud peamise tellija, transpordiameti, 2022. aasta kevadel tehtud otsusest taristuehituse investeeringuid vähendada. Teedeehitusse tehtavate investeeringute järsust vähenemisest tingituna on kontsern teinud juba ka ümberkorraldusi, reorganiseerides kontserni teedeehituse valdkonna, et läbi dubleerivate tegevuste kaotamise tagada ressursside efektiivsem kasutus ning jõuda tagasi kasumisse,» selgitas kontserni juhtkond investoritele.