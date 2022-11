Meedia: Elon Musk plaanib koondada pooled Twitteri töötajad

Elon Musk kavatseb pärast 44 miljardi dollari eest Twitteri omandamist koondada umbes 3700 töökohta ehk poole sotsiaalmeediaettevõtte töötajaskonnast, et vähendada kulusid, teatasid anonüümsust palunud allikad Bloombergile.

Bloomberg teatas ka, et Musk kavatseb muuta sotsiaalmeediaettevõtte senist kaugtöö poliitikat ja nõuab, et töötajad töötaksid kontorist, kuigi mõni erand võib olla lubatud.

Musk lükkas oma säutsus ümber New York Timesi raporti, milles väideti, et ta plaanib Twitteri töötajaid vallandada enne 1. novembrit, et vältida sel päeval maksmisele kuuluvaid aktsiahüvitisi.