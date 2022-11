Graafikud ⟩ Tallinna börsi ehitusfirmad kui öö ja päev: üks sipleb raskustes, teine toodab kasumit

Merko Ehituse aktsionärid kergitasid neljapäeva hommikul väärtpaberit enam kui kolm protsenti. Kui muidu on kõlanud hääled, et kinnisvaraäri jahtub, siis vähemalt Merkot need jutud kolmandas kvartalis ei puudutanud: kasvas müügitulu, kasum ja tellimuste portfell. Nordeconil langes pisut müügitulu ning kasvas kahjum.