Mis Twitterist alles jääb: suurfirmad lõpetavad Elon Muski pärast reklaamid

Reklaamiandjad on mures, et Elon Muski Twitteri sisu modereerimise plaanid muudavad platvormi kallutatuks. Teistes suurendab ebakindlust tippjuhtide lahkumine ning uue omaniku plaanitavad muudatused.

Toidutootja General Millsi pressiesindaja Kelsey Roemhildt kinnitas The Wall Street Journalile, et peatas reklaamimise Twitteris. «Nagu ikka, jälgime olukorda ja uut suunda ning hindame oma turunduskulusid,» selgitas tootja, kellele kuuluvad teiste seas Cheeriose, Biscquicki ja Häagen-Dazsi kaubamärk.

Varem on reklaamiraha väljatõmbamisest teatanud autofirmad, mis Muski Teslaga konkureerivad, eelmisel nädalal näiteks General Motors. General Mills on esimene näide, et umbusk on oluliselt laiemalt levinud.