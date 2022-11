Alternatiivturule minev ravimitootja J. Molner ei saanud aktsiaid pakkudes kogu soovitud raha

«Olen siiralt tänulik kõigile investoritele ning soovin eriti rõhutada Läti investorite aktiivset panust Eesti investorite kõrval. Alates ettevõtte aktsiate Nasdaq Tallinna First North turul kauplemisele võtmisest saab J. Molnerist ainus avalikult kaubeldav farmaatsiaettevõtte Baltimaades. Avaliku ettevõtte staatus annab J. Molneri aktsiale turuväärtuse ja läbipaistva mooduse meie meeskonna motiveerimiseks ja hoidmiseks,» ütles J. Molner AS-i asutaja ja juhatuse liige Jason Grenfell-Gardner. «Arvestades käesolevat keerukat aega kapitaliturul, oleme pakkumise tulemusega rahul ning läheme edasi oma plaanide elluviimisega hoolimata sellest, et kaasata õnnestus umbes 70% plaanitud ühest miljonist eurost. Kavatseme pakkumise tulu kasutada uue personali kaasamiseks ja Tallinnas Tehnopolis asuva ettevõtte labori võimekuse kasvatamiseks. Ettevõtte kasutab kaasatud tulu ka oma uute toodete turuletuleku kiirendamiseks, hõlmates sealhulgas esimesi J. Molner bränditooteid 2023 aastal.»

The J. Molner Company asutati 2020. aastal ning tegutseb Tallinnas asuvas kaasaegses laboratooriumis. J. Molner vastab täielikult kõigile regulatiivsetele nõuetele ning ettevõttel on Eesti Ravimiametilt tootmise tegevusluba nr 876.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 9. novembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. J. Molner kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, esimeseks kauplemispäevaks on 10. november 2022 või sellele lähedane kuupäev.