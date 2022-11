Elevingi kasum kasvas järsult

Ettevõtte tänavune põhieesmärk on täiustada olemasolevaid tooteid oma sissetöötatud turgudel. «Oleme muutnud oma kindlustusriskide hindamise põhimõtteid rangemaks ja vaadanud läbi kulustruktuuri, et olla paremini valmis võimalikeks eelseisvateks probleemideks. Samas on nõudlus ettevõtte toodete järele endiselt väga suur ning oleme saavutanud kvartaliportfelli peaaegu 5-protsendise kasvu. See on väiksem kui selle aasta eelmistes kvartalites, kuid meie valik ja otsus on hoida praegustel ebakindlatel aegadel kasv kontrolli all ning jätkusuutlikul tasemel,» lisas Sudnius.