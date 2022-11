ELMO Rendi käive vähenes viiendiku võrra

Võrreldes septembrikuu tulemiga langes lühirendi käive 1% (2022. aasta septembris 78 341 eurot vs oktoobris 77 471 eurot), mis on hea tulem arvestades, et tegemist on madalhooaja algusega. Sama perioodi võrdluses tõusis aga kogu müügikäive 36%. Septembrikuu müügikäibes sisaldub lühirendi ja muuhulgas müügitulu hooaja lõppemisest tuleneva elektrimootorrataste müügist ning elektriautode vahendamisest autode kaasamise eesmärgil.