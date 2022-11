Swedbanki kaudu osteti oktoobris enim Ignitise aktsiaid

Tesla teatas enda viimase kvartali tulemustega, et tootis rekordilise arvu – 365 000 sõidukit. Kvartalikäive 21,5 miljardit USA dollarit jäi küll analüütikute ootusele alla, kuid 1,05-dollarine kasum aktsia kohta ületas ootusi. Investorid on siiski mures ettevõtte edasise kasvutempo pärast ning kardetakse, et asutajast juht Elon Musk võib Twitteri ostu finantseerimiseks oma Tesla aktsiaid suures koguses müüa. Pikisilmi oodatakse ettevõtte elektrijõul liikuvat kastiautot Cybertruck, mille tootmise alustamine on juba mitu aastat edasi lükkunud.