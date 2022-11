Keda leiab Euroopa dividendiaristokraatide seast?

Mõõdab, mitu korda suudab ettevõte dividendi välja maksta. Selle järgi saavad investorid prognoosida riski, et ettevõte jätab dividendi välja maksmata. Mida suurem on kordaja, seda väiksem risk dividendist ilma jääda.

Näitab, kui suur osa ettevõtte kasumist dividendidena välja makstakse. Näiteks kui ettevõtte aastakasum on 20 000 eurot ning dividendideks makstakse 5000 eurot, on dividendi väljamakse määr 25%. Üldiselt peetakse stabiilseks ettevõtteks seda, mis maksab välja alla 50% oma kasumist dividendideks. Ettevõtted, millel on kõrge dividendide väljamakse määr (üle 50%), ei pruugi tulevikus samasugust dividendi säilitada.

Omakapitali vaba rahavoog (FCFE) on rahavoog, mis jääb järgi pärast kulusid ja makse. Tavaliselt tahavad investorid näha, et dividend makstakse FCFE-ga.

Kasutatakse selleks, et hinnata ettevõtete võlakoormusest tulenevaid finantsriske. Mida kõrgem suhtarv, seda suurem on risk. Kui dividendi maksva ettevõtte netovõla/EBITDA suhe on kõrge ja see pidevalt kasvab, võib see tähendada, et ettevõte peab tulevikus enda dividendi vähendama.