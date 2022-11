Võlakirjaturul käib tõeline möll

Kiire intresside tõus on paljude võlakirjade turuhinnad viinud alla nende nominaalväärtuse ning täna positsioone realiseerides kaotaks esmaemissioonist võlakirju ostnud investor raha. Oluline on aru saada, et kui tegemist on korraliku finantsvõimekusega ettevõtte või riigi võlakirjaga, siis võimaluse korral tasub neid võlakirju nende lunastamistähtajani hoida. Sellisel juhul teenib investor võlakirja ostmise hetkel turu poolt talle pakutud tootlust. Kui investor on ostnud võlakirjade ETF-i, siis ka nende hinnad on täna miinuses, aga uued indeksisse lisanduvad kõrgema tootlusega võlakirjad aitavad aja jooksul seda miinust tasandada.

Investorid on pikalt kogenud olukorda, kus pikaajalised intressimäärad on lühiajalistest kõrgemad. Normaalses majandusolukorras peabki see nii olema, sest pikemaks ajaks raha välja laenates nõuavad investorid selle eest kõrgemat riskipreemiat. Täna elame aga maailmas, kus lühiajalise laenu eest nõutakse kõrgemat intressi kui pikaajalise laenu eest. Võlakirjade tulukõver on ümber pööratud ning ajalooliselt on see olnud üks usaldusväärsemaid indikaatoreid peagi saabuvast majanduslangusest. Viimane ei tähenda aga ilmtingimata, et finantsturgudel ei võiks asjad vaikselt juba paremaks minna. Inflatsioonitempo pidurdumine ning eeskätt keskpankade signaalid, et intresside tõstmise pärast ei pea enam muretsema, on kaks peamist indikaatorit, mis finantsturgudele suure kergendusralli võivad tuua.