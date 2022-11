Krüptoplatvorm Binance ostab ära raskustes rivaali FTX

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao ütles oma säutsus, et kontsern on allkirjastanud mittesiduva kavatsuse «täielikult omandada FTX.com», mis kannatab «märkimisväärse likviidsuskriisi all».

Binance tegi pakkumise osta FTX olles eile avalikustanud, et ta müüb kõik oma halduses olevad FTT-tokenid, mis on FTX platvormi selgrooks olev krüptoraha seoses firma rahaasjadega seotud murede tõttu.

«Krüptovaluutaturul on täna häda, sest FTT on jätkuvalt vabalanguses..., mis halvendab sentimenti,» ütles XTB juhtiv turuanalüütik Walid Koudmani.

«Binance... teatas, et müüb umbes 2,1 miljardi dollari väärtuses FTX-tokeneid FTX-kauplemisplatvormiga seotud ettevõtte Alameda Researchiga seotud ebakindluse tõttu.»

Koudmani lisas, et Alamedale kuuluvad finantsdokumendid «viitavad probleemidele bilansiga, nimelt varade väärtus ei vasta kohustustele».

Ettevõte avaldas reedel, et tema platvormi kaudu on voolanud iraanlastele kuuluvaid või neile mõeldud vahendeid, riskides sellega, et võidakse sattuda vastuollu USA kehtestatud sanktsioonidega.