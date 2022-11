EL algatas juurdluse, et uurida Microsofti soovi osta Activision Blizzard

Kahtlustatakse, et võimalik ost võib vähendada konkurentsi personaalarvutite operatsioonisüsteemide ja arvutimängude turul.

Jaanuaris teatas Microsoft kavast osta 69 miljardi dollari eest Activision Blizzard. Microsofti eesmärk on luua käibelt maailma suuruselt kolmas arvutimängufirma.

Euroopa Komisjon teatas, et uurib juurdluse käigus ostu mõju, et teha selgeks, kas mured konkurentsireeglite rikkumise pärast on põhjendatud. Peamiselt ollakse mures, et Microsoft toob Activision Blizzardi populaarsed mängud, nagu Call of Duty, oma ökosüsteemi ning piirab neile tarbijate ligipääsu.

Samuti USA ettevõte Activision Blizzard teatas esmaspäeval, et nende viimane Call of Duty seeria arvutimäng on toonud firmale vaid kümne päevaga sisse rekordilised miljard dollarit.