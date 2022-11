Elon Musk müüs ligi 4 miljardi dollari eest Tesla aktsiaid

USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni dokumendid näitavad, et Elon Musk, kes rahastas suurt osa oma Twitteri ostust Tesla aktsiatega, müüs enam kui 19 miljonit aktsiat väärtusega üle 3,9 miljardi dollari.

Ta püüdis Twitteri tehingust tagasi astuda vahetult pärast seda, kui tema ootamatu pakkumine võeti aprillis vastu, ning ütles juulis, et tühistab lepingu, sest Twitter oli teda võltsitud «bot-kontode» arvu osas eksitanud - väited, mille ettevõte tagasi lükkas.

Pärast seda, kui Musk püüdis müügitehingut tühistada, esitas Twitter hagi, et ettevõtjat tehingust kinni pidada. Kuid kohtuprotsessi ähvardusel andis ta alla ja taaselustas oma ülevõtmiskava.

Muski otsus eemaldada Twitter börsilt võimaldas tal teha kiiresti suuri muudatusi, kuid see tõi ettevõttele ka suurema võlakoormuse, mis on riskantne samm raha kaotava ettevõtte jaoks.

Novembri alguses teatas ta, et kasutajate kontode verifitseerimiseks tuleb maksta 8 dollarit kuus, väites, et see plaan lahendaks platvormi probleemid botide ja trollidega, luues samal ajal ettevõttele uue tuluallika.