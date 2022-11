Aasia börsid langevad, investoreid huvitavad USA vahevalmiste tulemused

Hiinast tuleb deflatsioonilist survet, kuna sealsed tehaste väravahinnad ehk hulgihinnad langesid esimest korda alates 2020. aasta detsembrist. See viitab, et Hiina sisemaine nõudlus on ebakindel, karmide koroonapiirangute mõju on tunda ja kinnisvarasektoris on raskused.