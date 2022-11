SEB uuring: eestlaste investeerimisvalmidus on langenud

Investeerimisega tegelejatest on enim neid, kes kavatsevad lähikuudel raha paigutada samas mahus kui seni (20%). Senisest rohkem plaanib investeerida 8% ning vähem 11%. Võrreldes varakevadel läbi viidud SEB uuringuga on vähem neid, kes kavatsevad investeerida sama palju (23%) või rohkem (14%), samas on vaikselt kasvanud nende osakaal, kes plaanivad investeerimismahtusid vähendada (8%).

Jätkuvalt on kõige julgemad investeerijad 18-29-aastased, kellest enam kui pooled (57%) jätkavad investeerimist ka lähikuudel. Sealjuures plaanib 18-29-aastastest ligi viiendik (18%) rohkem investeerida. Kõikides teistes vanuserühmades on võrreldes varakevadega investeerimisvalmidus vähenenud. Huvitav on märkida, et üliõpilaste ja õpilaste seas on investeerimisaktiivsus üks suuremaid: tervelt 56% üliõpilastest ja õpilastest kavatseb järgmise kuue kuu jooksul investeerida, kusjuures 15% plaanib seda teha varasemast suuremas mahus. Veel rohkem investeerijaid on vaid juhtide hulgas (65%).

«On paratamatu, et praeguses majanduskeskkonnas langeb ka investeerimisaktiivsus. Rekordilise inflatsiooni tingimustes jääb inimestele kätte vähem raha, mida investeeringutesse suunata – see läheb igapäevakulutusteks. Samas on heameel näha, et noorte ning ennekõike õpilaste ja üliõpilaste seas on ka täna jäänud investeerimisaktiivsus kõrgeks,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen,» tõdedes, et investeerida saab ka väikeste summade kaupa.

Leppänen lisas, et SEB uuringu põhjal säästavad enam kui pooled Eesti inimestest varasemast vähem ning see omakorda tingib ka investeerimishuvi languse. «Lisaks on investeerimisaktiivsusele mõju avaldanud ka aktsiaturgude heitlikkus, mis muudab paljusid ettevaatlikuks,» märkis Leppänen.