Facebooki omanik laseb lahti 11 000 töötajat

Alates ettevõtte asutamisest Mark Zuckerbergi poolt 2004. aastal on Facebook kogu aeg töötajate arvu kasvatanud. Septembri lõpus oli Meta palgalehel rekordilised 87 314 töötajat. Kuid täna teatas kompanii töötajate koondamisest, ja töökohtade kaotamine on suur.

Koondamised toimuvad kõigis osakondades. Zuckerberg olevat eilsel juhatuse koosolekul öelnud, et ettevõte kasvas liiga kiiresti. Meta on tühistanud tötajate reisiplaanid, et nad saaksid oma osakonnas toimuvate koondamiste korral kohtuda juhtidega.