Arco Vara tuleb võlakirjaturule

Arco Vara plaanib emiteerida tagamata võlakirju maksimaalselt 2,2 miljoni euro ulatuses lunastamistähtajaga mitte hiljem kui 13.12.2024. Maksimaalne võlakirjade arv on 220, nimiväärtusega 10 000 eurot. Planeeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Juhatus on volitatud võlakirjade tingimusi muutma.