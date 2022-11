Lightyear avas Eestis võimaluse investeerida ettevõtte konto alt

Eesti on üks väheseid riike, mis kohtleb maksustamisel investeerimisest teenitud tulu sarnaselt muust äritegevusest pärineva sissetulekuga. Ettevõtte investeerimiskasum maksustatakse vaid hetkel kui see ettevõttest dividendidena välja jagatakse ehk enamustel juhtudel võib kasumi ettevõtte kontolt uuesti ümber investeerida, ilma kohese maksukohustuseta.

See on muutnud ettevõtte alt investeerimise levinud praktikaks nii globaalsetest turgudest huvitatud erainvestorite, kui ka vabakutseliste ja väikeettevõtjate seas, kuid äriklientidele ei ole Lightyeari sõnul siiani turul kasutajasõbralikku investeerimisvõimalust. Kohalike pankade ja olemasolevate välismaaklerite kaudu on ligipääs globaalsetele börsiturgudele puudulik, kallis ja segase kasutajakogemusega ning konto loomine on bürokraatlik ja pikk protsess, mis võib kesta nädalaid, kui mitte kuid.