FOTOD ⟩ J. Molneri aktsia alustas börsidebüüti langusega

«Avalikuks ettevõtteks saamine nõuab julgust. Seda ei ole kõigil, aga olen veendunud, et kõige ambitsioonikamatel ettevõtetel on see julgus olemas,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. «Mul on väga hea meel tervitada J. Molnerit First Northile tulemise puhul ja juhtida tähelepanu, et tegu on ainsa ravimiettevõttega Balti börsidel.»