Binance jalutas minema krüptoturu FTX päästmiselt

Miks Binance loobus päästmisest?

«FTX.com’i finantsolukorra analüüsi tulemusena ning raportite, mille kohaselt FTX on oma klientide rahalisi vahendeid väärkohelnud, ja väidetavate USA agentuuride uurimiste tulemusena sündis otsus, et Binance ei jätka FTX.com-i võimalikku omandamist. Alguses oli lootus, et on võimalus FTX-i kliente likviidsuse tagamisega toetada, kuid probleemid on väljaspool Binance’i kontrolli ja võimet aidata,» kommenteeris Binance’i esindaja Eestis Polina Brottier. «Iga kord, kui mõni antud tööstusharu suur tegija ebaõnnestub, kannatavad jaetarbijad. Binance on viimaste aastate jooksul näinud, et krüptoraha süsteem on muutumas vastupidavamaks ja usume, et aja jooksul rohib vaba turg välja kõrvalised tegijad, kes kasutajate vahendeid kuritarvitavad. Tänu regulatiivsete raamistike ja sektori jätkuvale arenemisele detsentraliseerituse suunas muutub tugevamaks kogu ökosüsteem.»