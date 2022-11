Üüriliste karm elu: tuleb edasi töötada, pensionist ja säästudest ei ela ära

Elamispindade heategev organisatsioon Shelter küsitles 2000 vanemat kui 55-aastast inimest ja leidis, et et enam kui veerand on jäänud hätta üüri tasumisega. Tänavu abi palunud 65-aastastest ja vanematest 29% kardab jääda kodutuks. Eelmisel aastal elas sellises hirmus 21% vastanutest.