Aktsiad rallivad ja dollar langeb USA inflatsiooni aeglustumise taustal

USA tööministeeriumi andmetel langes kaupade ja teenuste inflatsioonimäär oktoobris 7,7 protsendini septembrikuu 8,2 protsendilt, mis oli ühtlasi parem näitaja kui analüütikud prognoosisid.

Dollar kukkus jeeni suhtes üle kolme protsendi, samal ajal kui nael kerkis dollari suhtes 2,7 protsenti ja euro tõusis 1,5 protsenti.

Samal ajal tõusid aktsiad. Wall Streetil tõusis Dow Jonesi tööstusindeks börsi avanedes üle tuhande punkti ehk 3,0 protsendi. Laiapõhjaline S&P 500 kerkis üle 4,6 protsendi ja tehnoloogiarikas Nasdaq Composite indeks tõusis koguni 6,2 protsenti.

«Inflatsioon on lõpuks hakanud USAs langema nagu kivi ja see on parim uudis, mida keegi võib oodata,» ütles AvaTrade'i analüütik Naeem Aslam. «Föderaalreserv jätkab endiselt intressimäära tõstmist, kuid selle suhtes ei ole vaja olla agressiivney, mis tähendab, et intressitõusude tempo hakkab nüüd aeglustuma.»

Fedi põhiintressimäär on praegu 3,75 kuni 4,0 protsendi vahel ja investorid on olnud huvitatud sellest, millal poliitikakujundajad oma agressiivsetest 0,75 protsendipunktilistest tõstmistest kalduvad kõrvale või need üldse pausile panevad.

Matt Weller StoneXist ütles, et pärast pehmet inflatsiooninäitu hindavad kauplejad nüüd 80% tõenäosusega, et Fed läheb 0,50 protsendipunktilise intressimäära tõstmise juurde ja näeb nüüd intressimäärade haripunktiks vähem kui 5,0%.