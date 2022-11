Coop Pank kaasas laenude andmiseks hoiuseid välismaalt

Rekordiline kuukasum

«Coop Pank jätkas oktoobris klientide arvu ja ärimahtude jõudsat kasvatamist ning efektiivset tegutsemist. Kuigi turul on finantseerimistoodete taotlused vähenenud ja hoiuste kasv on pidurdunud, suutis Coop Pank olla tulemuslik ja kasvatas oktoobris nii laenu- kui ka hoiuste portfelle. See näitab, et kodumaine Coop Pank on jätkuvalt kohalike klientide jaoks olemas ja valmis ka keerulisematel aegadel lahendusi pakkuma,» kommenteeris tulemusi Coop Panga juht Margus Rink. «Kasvatades tulusid ja hoides tegevuskulud kontrolli all, teenis Coop Pank oktoobris rekordilise kuukasumi, milleks oli 2,4 miljonit eurot. Panga omakapitali tootlus oli 22,3% ja kulu-tulu suhe 46%.»

«Meie kasvuloo jätkumist usuvad ka meie aktsionärid, kes kinnitasid 1. novembril toimunud erakorralisel üldkoosolekul otsuse emiteerida uusi aktsiaid ning viia lisakapitali kaasamiseks läbi aktsiate avalik pakkumine. Lisakapitali kaasamise toel saame jätkata panga ärimahtude kasvatamist ja seeläbi luua eeldused aktsionäride investeeringute väärtuse kasvuks. Aktsiakapitali suurendamisega soovime olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule,» teatas ta.