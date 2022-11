Bercman Technologiese juhatuse liige läheb ära

«Oleme läbi viimas mõningaid muudatusi Bercmani struktuuris. Ühelt poolt on see oluline kulude optimeerimiseks praeguses majanduslikus olukorras. Aga teisalt on struktuurimuudatus osa Krakuli omandamisega alguse saanud pikemast protsessist, mille käigus konsolideerime Bercmani ja Krakuli arenduskompetentsid ühtse juhtimise alla. Kahe ettevõtte tehnilise tiimi efektiivne tegutsemine ja sünergia saavutamine oli üheks Jaan Hendrikule seatud eesmärgiks tema Bercmani juhatusse ja ettevõtte tehnoloogiajuhiks toomisel,» ütles Bercmani juhatuse esimees Mart Suurkask. «Oleme selle protsessiga lõpule jõudmas ning Bercmani arendustiim liigub Krakuli juhtimise alla. Bercmani arendustiim jätkab Krakulis ka edaspidi nutika ülekäigurajaga seonduvaid töid ning ühiselt Krakuli arendajatega otsitakse laiemalt võimalusi targa linna tehnoloogiliste lahenduste vajaduse kaardistamiseks ning välja töötamiseks. Usume, et selline veelgi rohkem ühiselt turgudele ja klientide ning partnerite suunas liikumine loob häid arengukohti kõigile.»