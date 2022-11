Kas investoritel puhkeb FOMO ehk kas hirm tõusust ilma jääda sunnib aktsiaid ahnitsema?

Investorid vajasid mingisugust ajendit, miks aktsiaid osta – mingit märki, et läheb paremaks. Investoritel on palju vaba raha, mis on ootel. Eilne oodatust väiksem inflatsiooninumber võis panna raha liikuma.

Juba mõnda aega on investorite seas levinud inglise keelne väljend FOMO (fear of missing out) ehk kartus börsitõusust ilma jääda või see maha magada. Nüüd võiks märkida, et kardetakse, et börsipõhi on tehtud ja aeg on aktsiaid osta. Ainult tulevik annab arutust, kas tegemist on börsipõhjaga või oleme järjekordse karuturu ralli tunnistajad. Viimased kipuvad olema järsud ja lühiajalised.