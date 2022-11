USA väikeinvestoritele staarinvestori Cathie Woodi fondil oli ajaloo parim päev

6,9 miljardi dollari suuruse mahuga fondiosak hüppas 14,5% võrra 37,30 dollarini. See on fondi suurim päevane tõus alates fondi loomisest 2014. aastal.

Wood on juba mõnda aega rääkinud, et tuleb deflatsioon. Ta panustas sellele, et kallid hinnad on koroonast tingitud pakkumisahelate ajutiste probleemide tagajärg. Tema luges neljapäeval avaldatud USA inflatsiooni alanemisest välja seda, et asjad liguvad tema oodatud suunas.