Hagen Bikes neljakordistas kastirataste müügi, tulud nii palju ei kasvanud

«Järjekordselt oleme saavutanud rekordilise ühes kuus müüdud rataste arvu – ka müügitulu jääb ainult mõnesaja euroga rekordist maha. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes vähenes keskmise ühiku hind, kuna eelmisel aastal õnnestus oktoobris müüa ainult elekrirattaid ning selle aasta oktoobrisse langes rohkem mitteelektrilisi rattaid. Eelmise kuuga võrreldes on keskmise ühiku hind siiski kõrgem,» kommenteeris Hagen Bikesi asutaja Kaspar Peek. «Lisaks järjestikusele neljandale rekordkuule jõudsime mitme märgilise tähiseni. Oktoobris sooritasime maailmas esimest korda kastirattaga tagurpidi salto ning jõudsime sellega hinnanguliselt umbes 3 miljoni inimeseni. Veel enam on positiivseks uudiseks, et ka Eestis on oodata ostutoetusi kastiratastele, mille positiivset mõju müügile võime oodata tuleval kevadel.»