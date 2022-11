Jeff Bezos kergitab saladuseloori, mida ta plaanib teha oma hiiglasliku varandusega

See oli esimene kord, kui maailma üks rikkamaid inimesi rääkis, mis tal on plaanis teha varandusega. Kriitikud on meest kritiseerinud, et ta pole allkirjastanud andmise lubadust erinevalt sadadest maailma rikkamatest inimestest, kes kingivad suurema osa oma varandusest heategevaks otstarbeks.