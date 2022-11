London kaotas Euroopa suurima aktsiaturu trooni

Euroopa suurima börsi tiitli on saanud Prantsusmaa ja seda suuresti tänu sealsetele luksusettevõtetele nagu LVMH ja Gucci omanik Kering, kes kogevad optimismi lainet, kuna Hiina ostjad on innukalt valmis kulutama koroonapiirangud leevenedes, vahendab Bloomberg.

See on järjekordne sümboolne märk Suurbritannia kahanevast staatusest Euroopas Brexiti järel ja Mandri-Euroopa konkurentidest, kes tõusevad brittide asemele. Bloombergi koostatud andmete kohaselt on Pariisi aktsiaturu väärtus praegu 2,823 triljonit dollarit, edestades nüüd napilt 2,821 triljoni dollari väärtusega Londoni börsi. 2016. aastal olid Briti aktsiad ühtekokku 1,5 triljonit dollarit rohkem väärt kui Prantsuse aktsiad.

Suurbritannia aktsiaturg on pikka aega olnud oma nõrgema majanduse tõttu ebasoodsas olukorras. Kuid sel aastal on energiakriisi, kahekohalise inflatsiooni ja endise peaministri Liz Trussi vastuolulise maksulangetuskava tõttu tekkinud majandusraskuste tõttu olnud olukord veelgi halvem.

Kuigi paljud Briti suurettevõtjad on tänu oma ülemaailmsele äritegevusele olnud Ühendkuningriigi ebastabiilsusest isoleeritud, on väiksemaid ja tarbimisele orienteeritud ettevõtteid see raskelt tabanud.

FTSE 100 indeks on sel aastal langenud 0,4%, samas kui FTSE 250, mis kajastab keskmise suurusega aktsiaid, on langenud 17%. Jaekaubandusettevõtted on tõsiselt kannatada saanud, kusjuures sellised ettevõtted nagu Ocado ja JD Sports on 2022. aastal kukkunud üle 40%.

Samuti on börsi koguväärtuse mõõtmisel oluliseks komponendiks valuuta, kuna mõlemat turgu mõõdetakse USA dollarites. Nael nõrgenes sel aastal rohkem kui euro, langedes dollari suhtes 13% võrreldes 9,2% suuruse euro langusega, mis asetab Londoni börsi võrdlemisi halvemasse seisu.

Kuigi aktsiaturu väärtuse nihked on pigem seotud Ühendkuningriigi languse kui Prantsusmaa tõusuga, viitavad need liikumised kõrgekvaliteediliste luksusbrändide vastupidavusele.