Euroopa gaasihinnad kerkisid, kuna prognoositakse külma ilma

Pärast pikka ebatavaliselt maheda ilmaga sügist on ilmaprognoosija Maxar Technologiesi sõnul oodata nädala lõpu poole keskmisest madalamat temperatuuri, kusjuures Berliinis on oodata langust alla nulli. See peaks sundima inimesi kasutama kütteseadmeid, mis suurendab gaasinõudlust.