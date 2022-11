Buffett ostis 4 miljardi dollari suuruse osaluse Taiwani kiibihiiglases

Uudis tõstis teisipäeval Taiwanis TSMC aktsiaid 7,87%, kuna see tugevdas investorite kindlustunnet maailma suurima lepingulise kiibitootja suhtes, mille aktsia langes eelmisel kuul kahe aasta madalaimale tasemele, kuna ülemaailmne kiipide nõudlus on järsult aeglustunud.

Berkshire teatas esmaspäeval avaldatud regulatiivses teatises, milles kirjeldatakse nende USA-s noteeritud aktsiainvesteeringuid 30. septembri seisuga, et neile kuulub umbes 60,1 miljonit New Yorgi börsil noteeritud TSMC aktsiat.

Harv tehnoloogiaost

Kuigi Berkshire ei tee tavaliselt suuri tehnoloogiapanuseid, eelistavad nad sageli ettevõtteid, millel on nende arvates konkurentsieelised, sageli nende suuruse tõttu.

TSMC, kes toodab kiipe näiteks Appleile, Qulacommile ja Nvidiale, teatas eelmisel kuul 80%-lisest kvartalikasumi hüppest, kuid avaldas tavapärasest ettevaatlikumat arvamust eelseisva nõudluse kohta.

Berkshire'it on tehnoloogiasse investeerimisel saatnud ebaühtlane edu. Nende enam kui kuue aasta pikkune panus IBM-i eelmisel kümnendil ei osutunud edukaks, kuid Berkshire omab suurt realiseerimata kasumit oma 126,5 miljardi dollari suurusest osalusest Apple'is, mida Buffett peab pigem tarbekaupade ettevõtteks. Apple on Berkshire'i 306,2 miljardi dollari suuruses aktsiaportfellis ülekaalukalt suurim investeering.

Berkshire avalikustas TSMC osaluse umbes paar kuud pärast seda, kui ta hakkas vähendama kümme aasta pikkust ja mitmemiljardilist osalust Hiina suurimas elektriautode ettevõttes BYD.

Muid tehinguid

Berkshire avalikustas ka 297 miljoni dollari suuruse uue osaluse ehitusmaterjalide ettevõttes Louisiana-Pacific ja 13 miljoni dollari suuruse osaluse Jefferies Financial Groupis. Nad väljusid samas investeeringust kinnisvarafirmasse Store Capital, mis läks septembris erakätesse.

Kolmandas kvartalis suurendas Berkshire oma osalusi Chevronis, Occidental Petroleumis, Celaneses, Paramount Globalis ja RH-s. Konglomeraat müüs Activision Blizzardi, Bank of New York Melloni, General Motorsi, Krogeri ja US Bancorpi aktsiaid.