AKTSIAPAKKUMINE ⟩ Coop Panga uute aktsiate hind on lõpuks selge

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et pank soovib kasutada emissiooniga kaasatavat 15-20 miljonit eurot panga omakapitali suurendamiseks, mis loob võimaluse panga ärimahtude edasiseks kasvuks. «Coop Pank on olnud alates börsile tulemisest 2019. aastal Eesti kõige kiiremini kasvav pank, näidanud head kasumlikkust kõigi tegutsemisaastate jooksul ja täitnud prognoositust kiiremini investoritele antud lubadused klientide arvu, laenuportfelli mahu ja panga tulemusnäitajate osas. Hoolimata lühiajalisest majanduse kasvutempo aeglustumisest näeme kodumaisel pangandusel järjest olulisemat rolli Eesti majanduse vereringe käigus hoidmisel ka järgmistel aastatel. Soovime omada hetkel, kui Eesti majandus pöördub taas kasvule, tugevat kapitalibaasi ja kasutada ära neid võimalusi, mis avanevad majanduse jahtumise käigus. Lisakapitali kaasamise toel saame jätkata Coop Panga ärimahtude kasvatamist , et seeläbi luua eeldused meie aktsionäride investeeringute väärtuse kasvuks,» selgitas Rink.