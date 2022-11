Novaturase käive kasvas oktoobris 25 miljoni euroni

Võrdluseks, 2021. aasta oktoobris teenindas Novaturas 27 000 klienti ja sai 19 miljonit eurot müügitulu, teatas ettevõte börsile. Kokku on Novaturas tänavu kümne kuuga teenindanud 248 000 klienti, mida on 64 protsenti rohkem kui 2021. aasta samal perioodil. Selle aasta jaanuari–oktoobri kogukäive ulatus 178 miljoni euroni, olles möödunud aastaga võrreldes kahekordistunud.

«Kolmanda kvartali head tulemused jätkuvad ka oktoobris, tulult on tegemist Novaturase ajaloo ühe tugevaima kuuga ning reisijate arv on 2019. aasta mahu lähedal. Nende tulemuste taga oli suur reisinõudlus turul ja meie turismitoodete tasakaalustatud pakkumine ning ülikõrge lendude broneerimise määr – oktoobris kogu kontsernis 96 protsenti ja Eestis koguni 98 protsenti. See näitab, et meie suuruselt teisel turul Eesti lennunduses tehtud kvalitatiivsed muudatused on suurendanud reisijate valmisolekut valida Novaturase teenuseid,» kommenteeris oktoobrikuu tulemusi Novaturas Grupi tegevjuht Vitalij Rakovski.