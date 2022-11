Saksamaa valmistub eriolukorraks ja teeb sularaha kättesaadavuse hädaplaane

Saksamaa keskpank Bundesbank on juba kokku kuhjanud täiendavat sularahavaru, et eriolukorras kasvava rahanõudlusega toime tulla. Samuti kaalutakse sularaha väljavõtmise piiramist.

Otsesõnu ei taha keegi väga neist plaanidest rääkida, sest need võivad muutuda ja pole avalikud, kirjutab Reuters. Avalikult on Saksamaa võimud rääkinud võimalike elektrikatkestuste ohtu väiksemaks, kuid praegused läbirääkimised näitavad, et tegemist on reaalse ohuga. Elektrikatkestuse põhjusena nähakse tõusnud energiakulusid või isegi sabotaaži.