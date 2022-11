Inbank sekkus hoiuste intressisõtta

«Euroopa Keskpank tõstis oktoobri lõpus intressimäärasid, mis omakorda on tõstnud turul valitsevaid intresside baasmäärasid, näiteks euribori. Kui seni on intressimäärade tõus mõjutanud peamiselt laenude valdkonda, siis tegelikkuses avaldab see mõju ka tähtajalistele hoiustele. Seetõttu korrigeerisime ka Inbanki uutele tähtajalistele hoiustele pakutavaid intresse, et vastata paremini klientide ootustele,» sõnas Inbanki Eesti äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp.

Inbanki Eesti äriüksuse juht tuletab meelde, et kuigi tähtajalisi hoiuseid pakuvad Eestis kõik pangad ning hoiu-laenuühistud, siis turvaline valik on vaid pankade pakutav. «Finantsinspektsiooni poolt tegevusloa saanud krediidiasutuste hoiused ehk pankade hoiused on tagatisfondi seaduse kohaselt kuni 100 000 euro ulatuses riigi poolt tagatud. See tähendab, et kui midagi peaks teenusepakkujaga juhtuma, siis hoiustaja säästude tagasimaksmine on seaduse kohaselt garanteeritud vaid pangahoiuste, mitte hoiu-laenuühistute puhul,» selgitas Kübarsepp