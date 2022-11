Charlie Munger: krüpto on kombinatsioon pettusest ja hullumeelsusest

«See on osaliselt pettus ja osaliselt hullumeelsus,» ütles Berkshire Hathaway aseesimees Munger teisipäeval CNBC-le. «See on halb kombinatsioon. Mulle ei meeldi ei pettus ega hullumeelsus. Ja hullumeelsus võib olla äärmuslikum kui pettus.»

98-aastane miljardär on juba pikka aega olnud bitcoini kriitik, nimetades seda varem «rumaluseks ja kurjuseks». Samuti on ta varasemalt nõudnud krüptovaluutade keelustamist.

FTX-i lagunemine on krüptotööstust raputanud, tekitades sektoris võimuvaakumi just siis, kui regulaatorid kaaluvad, kuidas seda jälgida. FTX Group on öelnud, et nende pankrot võib hõlmata enam kui miljon võlausaldajat.