Robus Athleticsi uus varustusesari sihib majanduskriisis kannatavaid kliente

Robus on loodud ideele, et tulemuslikud jõu- ja jõuvastupidavustreeningud peavad olema kõigile kättesaadavad. «Kui veel kaks aastat tagasi tähendas see sõltumatust ajast ning asukohast, siis nüüd, majanduskriisi sisenedes, on väga oluline faktor ka treeningväljundi hind,» selgitas Robuse juht Mikk-Alvar Olle. «Kaasaskantav treeninginventar on hea alternatiiv inimestele, kes soovivad praegusel ajal sportimise kulusid tuntavalt kärpida.»