LHV kaasab asjatundlikelt investoritelt võlakirjadega kallilt kapitali

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 21.–25. november 2022. Pakkumisele tuleb 100 AT1 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 10,5%. LHV Groupil on õigus suurendada või vähendada emissiooni mahtu, s.t lasta välja ülaltoodust vähem või rohkem AT1 võlakirju, mille tulemusel võib pakutavate võlakirjade arv olla väiksem või suurem kui 100.

AT1 võlakirjade näol on tegemist LHV Groupi tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV Groupil on õigus Finantsinspektsiooni loal lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates 2. detsembrist 2027. Võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta.