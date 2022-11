INVESTOR MARI ⟩ Coop Pank tundub atraktiivne

Mind teeb mõnevõrra ettevaatlikuks oodatav majanduslangus. Rinki sõnul ootab tema lühiajalist majanduslangust. Kuid ei tea, kui vahepeal väga ülekuumenenud kinnisvaraturg saab tõsisema obaduse, saavad sellega ka pangad valusalt pihta. Hea küsimus on, et kas kasvav puhasintressitulu katab siis ära võimalikud ülimadalalt tasemelt kasvavad laenukahjumid. Pangajuhi sõnul on tõenäoliselt klientide maksekäitumise muutusest saabumas tõehetk ehk jaanuaris.

Teine suur küsimärk on selles, et arusaadav, et pangal on vaja lisakapitali, aga kas minul on praegu hea koht ostmiseks? Karuturg pole läbi. Võimalik, et käib börsipõhja ladumine, kuid selles ei saa ju kindel olla. Minu portfellis on suhteliselt suur vaba raha jääk, mis võimaldab võimalikud raskemad börsiajad üle elada. Mul on raha osakaal portfellis 27,8%. Ma pole spetsiaalselt karuturuks aktsiad müünud, pigem on jäänud aktsiad müükide järel ostmata.