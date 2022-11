Austraalia miljardär hakkab koguma raha hiiglasliku Ukraina ülesehitusfondi

Tema panus fondi on koos abikaasaga 500 miljonit dollarit. Fondi organiseerijad loodavad, et fond kasvab lõpuks 100 miljardi dollari suuruseks.

Fondi nimi on Ukraine Green Growth Initiative ehk Ukraina roheline kasvualgatus.

«Me võidame sellest, et Venemaa hävitatu asendatakse uuse ja moodsaima rohe- ja digiinfrastruktuuriga,» lausus ta.

Fond alustab tööd märtsi alguses. Forrest on plaani arutanud USA presidendi Joe Bideni, Ühendkuningriigi endise peaministri Boris Johnsoni ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

«Zelensky näeb selles võimalust asendada vana söel ja tuumaenergial põhinev energiamajandus uue roheenergiaga,» ütles Forrest. Tema sõnul saab hakata kapitali kohe kasutama, kui Venemaa on oma väed Ukrainast ära koristanud.

Forrest teenis Austraalia kaevandusbuumi abil. Ta on rauamaagikaevandaja Fortescue Metalsi asutaja ja nõukogu esimees.

Juulis ütles Ukraina peaminister Denys Shmyhal, et riigi sõjast taastumiseks kulub 750 miljardit dollarit, sellest otsene infrastruktuuri hävitamise mõju on 100 miljardit dollarit. Pärast seda on hakanud Venemaa süstemaatiliselt hävitama Ukraina infrastruktuuri.