Nafta hind langes alla 90 dollari taseme

New Yorgis kukkus toornafta detsembritehingute hind 3,95 dollari võrra ehk 4,6% 81,64 dollarini barrelist. Londonis langes Põhjamere brenti jaanuaritehingute hind esimest korda alates oktoobrist alla 90 dollari taseme ehk 3,08 dollarit 89,78 dollarini barrelist, mis teeb languseks 3,3%.

«See on omamoodi kolmekordne õnnetus. Meil on COVID-19 juhtumid Hiinas tõusmas, intressimäärad jätkavad tõusu USAs ja nüüd on meil tehniline nõrkus turul,» sõnas BOK Financiali kauplemisosakonna vanem asepresident Dennis Kissler.