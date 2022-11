USA praegune intressitase soodustab inflatsiooni kasvu, aktsianvestoritele see jutt ei meeldinud

Eile ajas aktsiainvestorite kopsu üle maksa kaks asja. Esiteks võlakirjaturg prognoosib USA majanduslangust, mis Wall Streetile teps mitte ei meeldi. Teiseks ütles USA keskpanga St. Louise president James Bullard, et inflatsiooni efektiivseks piiramiseks peaks intressitase olema 5-7%.

Investoritele see sõnum ei meeldi. Nemad on arvestanud, et USA baasintressimäär teeb tipu tasemel 5%. Eile võeti intressiturul nägemus, et 4,75-5% asemel teeb baasintressimäär tipu 5-5,25% peal.

USA valitsuse 2-aastase võlakirja tootlus hüppas 4,29% pealt 4,46%, olles nüüd 69 baaspunkti kõrgemal USA 10-aastasest võlakirjade omast. See on suurim negatiivne vahe alates 1981. aastast. Tavaliselt on lühiajaliste võlakirjade tootlus madalam pikaajalisest. Kui pikaajaliste võlakirjade tootlus on lühiajalistest madalam, viitab see majanduslanguse riskile.

«Bullardi sõnum oli, et USA keskpank ei soovi, et neilt hakataks ootama ennatlikult finantsolude lõdvendamist,» ütles NatWest Marketsi analüütik Brian Dainerfield Reutersile. «Sellelt rindelt tundnud, et sõnum jõudis kohale.»

Bullard rikkus aktsiainvestorite unistused, et viimane madalam inflatsiooninäit võiks võtta keskpangalt maha intressitõstmise hoogu. Varem on heietatud lootusi, et ehk juba tuleval aastal hakkab USA keskpank suisa intressimäära langetama.

Nasdaq langes eile 0,4%, S&P 500 0,3% ja Dow Jonesi tööstuskeskmine 0,02%.